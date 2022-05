Marché: un rebond timide se profile information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - Après son repli marqué de la veille, la Bourse de Paris devrait tenter de rebondir mardi à l'ouverture, même si les prises d'initiatives pourraient rester limitées à l'approche des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de 28,5 points à 6396 points, annonçant un timide redressement en début de séance.



Après un mois d'avril éprouvant, au cours duquel le CAC avait reflué de près de 2% sous le coup de la remontée de l'inflation et des inquiétudes sur la croissance, le marché parisien avait clôturé la première séance du mois de mai sur un repli de 1,7% hier.



Les investisseurs devraient essayer de se remettre en selle et digérer leurs récentes pertes aujourd'hui en attendant les annonces de la Fed, prévues demain.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la banque centrale publiera son communiqué dans la soirée de mercredi et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse une trentaine de minutes plus tard.



Depuis plusieurs semaines, l'institution basée à Washington prépare les esprits des investisseurs à une hausse de taux de 50 points de base demain, un scénario intégré à hauteur de 99,8% par les marchés selon le baromètre FedWatch compilé par l'opérateur boursier CME.



Pour autant, bon nombre d'opérateurs espèrent que le patron de la Fed signalera demain que la banque centrale est prête à temporiser son action afin de s'adapter au récent ralentissement de l'économie.



'Le président de la réserve fédérale pourrait (...) adoucir le ton quant aux prochaines hausses de taux, bien que de nouvelles soient attendues dans les mois qui viennent', estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Le précédent FOMC, en mars, avait permis aux marchés de rebondir après plusieurs semaines de baisse et nous pourrions voir le même type de scénario à court terme', fait-il valoir dans un point de stratégie.



Des espoirs qui ne se reflètent pas encore dans l'évolution du marché des taux.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans avance encore d'un point de base ce matin, à 2,99%, toujours au plus haut depuis 2018.



Cette deuxième séance du mois sera par ailleurs animée par de nouvelles publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les chiffres des prix à la production industrielle et du taux de chômage en zone euro, attendues en fin de matinée.



Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie tomberont, elles, dans le courant de l'après-midi.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale et le resserrement monétaire qui se profile aussi du côté de l'Europe.



Par ailleurs, la saison des résultats poursuit son cours. Plusieurs poids lourds de la cote ont fait part ce matin de leurs comptes trimestriels, dont bp et BNP Paribas.



De l'autre côté de l'Atlantique, ce sont Pfizer, DuPont, Estée Lauder et Biogen qui se plieront au même exercice avant l'ouverture de Wall Street.