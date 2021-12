Marché: un rebond se dessine dans les premiers échanges information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 08:36

(CercleFinance.com) - Après s'être fait une grosse frayeur hier, la Bourse de Paris pourrait opérer un début de rebond mardi matin alors qu'un semblant de calme s'installe sur les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 94,5 points à 6954,5 points, annonçant un début de journée favorable.



A l'issue de la première séance de la semaine, l'indice parisien avait réussi à limiter la casse hier en ne cédant que 0,8% à 6870 points, après avoir lâché jusqu'à 2,5% au plus bas de la matinée.



La dégradation de la situation sanitaire en Europe et la crainte d'un nouveau trou d'air conjoncturel devraient toutefois rester en toile de fond en attendant de nouvelles indications sur la contagiosité du variant Omicron.



Moderna a présenté hier des données préliminaires encourageantes, montrant qu'une troisième dose de son vaccin augmentait les niveaux d'anticorps neutralisants contre Omicron d'environ 37 fois par rapport aux niveaux de pré-rappel.



La séance devrait toutefois rester particulièrement calme et faible en termes de volumes du fait de la pause de Noël. Aucune statistique de premier plan ne figure d'ailleurs à l'agenda du jour.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant un redressement de Wall Street après les pertes de la veille, qui avaient vu le Dow Jones et le Nasdaq Composite perdre tous les deux un peu plus de 1,2%.



Bon nombre de stratèges estiment que le dossier Omicron vient ajouter une couche d'incertitudes à un tableau économique déjà contrasté et s'attendent à ce que les investisseurs réduisent leur exposition au risque à l'approche de la fin de l'année.



L'absence de nombreux intervenants pour les fêtes - qui se traduit généralement par un manque de liquidités dans les derniers jours de l'année - risque bien d'amplifier le phénomène.



Ce regain d'inquiétudes sur le front pourrait continuer à inciter les investisseurs à se réfugier sur les actifs les plus sûrs, au premier rang desquels figurent les emprunts d'Etat.