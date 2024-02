Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: un rebond se dessine avec les espoirs sur l'économie information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert mardi matin malgré la remontée des rendements obligataires et en attendant la publication de nouveaux indicateurs et résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - s'adjuge 32,5 points à 7633 points, laissant entrevoir une ouverture au-dessus du cap des 7600 points.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des titres souverains continuent de progresser dans le sillage de la réévaluation de la trajectoire de la Fed en matière de baisse des taux d'intérêt.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans a ainsi dépassé le seuil de 2,3% au cours de la séance hier, tandis que le 10 ans américain revient au-delà de 4,16%, un niveau proche de ses plus hauts depuis le début de l'année.



Suite aux récentes déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, les investisseurs se repositionnant en vue d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pendant une période un peu plus longue que prévu.



Ces tensions sont toutefois contrebalancées par la publication de nombreuses statistiques qui confirment la robustesse de l'économie américaine.



Avec des données qui suggèrent de plus en plus un 'atterrissage en douceur' (ralentissement économique sans récession) aux Etats-Unis, les marchés se concentrent davantage sur les perspectives de croissance plutôt que sur la menace de l'inflation.



Le début d'année 2024 s'est jusqu'ici caractérisé par un scénario dit de 'Boucles d'or' (goldilocks), un environnement jugé favorable aux marchés financiers, en particulier les actions.



Avec une croissance meilleure que prévu aux Etats-Unis et une récession pour l'instant évitée en Europe, les investisseurs devraient estiment que le climat du moment n'est ni trop chaud ni trop froid, à l'image du bol de porridge préféré de la petite fille du conte traditionnel.



'Il faut rappeler qu'historiquement, après la première coupe de taux de la Fed, dans un environnement sans récession, le marché actions américain progresse de +10 % dans les 12 mois qui suivent', note Laura Corrieras, gestionnaire de portefeuilles d'actions chez Indosuez Wealth Management.



Au-delà des bons indicateurs économiques, plusieurs publications de résultats plutôt rassurantes sont venues rappeler aux investisseurs à la recherche de rendement les arguments en faveur des actions.



La saison des résultats du quatrième trimestre se poursuivra aujourd'hui avec les annonces d'UBS, Eli Lilly, Toyota, Linde, Amgen, bp, Ford ou Spotify.



Du côté des indicateurs, les ventes au détail en zone euro devraient pointer vers un repli au mois de décembre, alors que la consommation des ménages reste atone depuis plusieurs trimestres dans la région.



Les chiffres de la production industrielle en Allemagne seront également suivis de près afin de savoir comment l'économie allemande s'est comportée au mois de décembre.





