Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un programme chargé au menu du jour Cercle Finance • 16/07/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en recul jeudi matin, marquant une pause après sa forte hausse de la veille, dans un climat d'attentisme avant la réunion mensuelle de la Banque centrale européenne. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - se replie de 22 points à 5086,5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent. Les intervenants de marché attendent l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE et, surtout, la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde. Les investisseurs scruteront de près ses déclarations, même si l'allocution ne risque d'orienter les marchés ni dans un sens ni dans l'autre, sachant qu'aucune décision importante n'est attendue ce jeudi. 'Dans l'ensemble, cette réunion de la BCE devrait être un 'non-événement'', pronostique François Rimeu, stratégiste chez La Française AM. 'Les chiffres macroéconomiques et d'inflation ont rebondi un peu plus vite que prévu, mais il est bien trop tôt pour que la BCE resserre ses conditions financières', estime l'analyste. Les grandes banques américaines continueront par ailleurs d'occuper le devant de la scène avec l'annonce des résultats de Bank of America et de Morgan Stanley, prévus à l'heure du déjeuner. Dopée par les bénéfices jugés solides de Goldman Sachs et la promesse d'un prochain vaccin contre le Covid-19, la Bourse de Paris avait bondi de plus de 2% hier, au-delà du seuil des 5100 points. Hormis les banques, d'autres ténors de la cote dévoileront leurs comptes ce jeudi, comme Johnson & Johnson (avant l'ouverture de Wall Street) ou Netflix (après clôture). L'agenda économique s'annonce également très chargé, avec la parution aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, des ventes au détail et de l'indice de la Fed de Philadelphie.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.