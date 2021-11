Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un net repli se profile à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en net repli mardi matin à l'ouverture d'une séance qui sera essentiellement dominée par la publication des derniers indices PMI pour l'Europe. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - lâche 45,5 points à 7051 points, annonçant des prises de positions prudentes à l'ouverture. La matinée sera principalement animée par la publication des chiffres préliminaires des enquêtes réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé au sein de la zone euro. Les indices PMI ont passé leur pic plus tôt cette année, mais demeurent encore souvent à des niveaux élevés ou, en tout cas, en zone d'expansion. Les chiffres publiés aujourd'hui devraient monter que la croissance de l'activité s'essouffle quelque peu sur le Vieux Continent. L'économie mondiale connaît depuis quelques mois de nombreuses perturbations au niveau de la chaîne de production et de livraisons, dues en large partie à l'explosion de la demande pour les biens manufacturés. Alors que certains secteurs industriels, comme l'automobile, pâtissent des pénuries, le secteur des services devient désormais exposé à la résurgence hivernale de l'épidémie de coronavirus. A suivre aussi, l'indice PMI américain qui devrait, à en croire le consensus, traduire une nouvelle accélération de la croissance de l'activité au mois d'octobre. Hier, la Bourse de Paris avait inversé la vapeur au cours de la dernière demi-heure pour finir sur un repli de 0,1% à 7105 points après avoir gagné près de 0,4% au plus haut de la séance. La tendance a été alourdie par le revirement baissier de Wall Street, où la séance s'est mal terminée puisque le Nasdaq décrochait au final de 1,3%. La reconduction de Jerome Powell pour un second mandat à la tête de la Fed aurait dû rassurer les investisseurs, mais cela na pas été le cas: cette décision était largement attendue et les investisseurs ont préféré 'vendre la nouvelle'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.