Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un mouvement de repli dans le sillage de New York Cercle Finance • 19/11/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris - qui s'était installée au-dessus de la barre des 5500 points hier - devrait repartir à la baisse jeudi matin dans le sillage de la correction surprise qui s'est opérée dans la nuit à Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - perd ainsi 40 points à 5471,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Un scénario inattendu s'est en effet dessiné hier à Wall Street, à l'issue d'une séance demeurée indécise jusqu'à environ 90 minutes de la clôture. Si les scores sont longtemps demeurés étriqués, un biais légèrement haussier prédominait en début de séance grâce aux annonces encourageantes de Pfizer concernant son projet de vaccin contre le Covid, avant que tout bascule sans crier gare. Les vendeurs semblent avoir pris prétexte des mesures de reconfinement mises en places aux quatre coins du pays, avec notamment une fermeture des écoles à New York, pour alléger leurs positions. Au coup de cloche final, le Dow Jones et le S&P 500 cédaient tous deux près de 1,2%, tandis que le Nasdaq limitait ses pertes autour de 0,8%. Une telle rechute est assez inhabituelle à 48 heures de la séance des 'trois sorcières', censée entériner le mois de novembre le plus haussier de l'histoire de la Bourse de New York. 'Les investisseurs semblent un peu bloqués entre des perspectives de long terme encourageantes, mais une réalité de court terme qui est plus difficile à accepter', explique un trader. 'Les annonces de Pfizer ont soutenu l'appétit pour le risque dans un premier temps, mais la détérioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où le nombre de décès liés au Covid dépasse désormais le seuil des 250.000, les a ensuite refroidis', souligne le professionnel. Le repli s'est poursuivi en Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo accusait des pertes de près de 0,4% jeudi en fin de séance. La tendance pourrait néanmoins de nouveau s'inverser à la faveur de nouvelles informations favorables concernant les nombreux projets de vaccins en cours de développement. Les intervenants de marché attendent notamment avec impatience les données concernant l'efficacité du vaccin mis au point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, longtemps considéré comme le plus avancé au niveau clinique. Plusieurs statistiques économiques viendront également animer la séance aux Etats-Unis dans l'après-midi. Les demandes d'allocations au chômage devraient ainsi poursuivre leur repli, un signe rassurant sur l'amélioration du marché du travail américain, même si les variations d'une semaine à l'autre ne s'avèrent plus aussi spectaculaires qu'en mai ou juin.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.