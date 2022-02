Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: un mouvement de rebond généralisé information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son redressement mardi matin dans le cadre d'un mouvement de rebond généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs, après un mois de janvier particulièrement éprouvant.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse encore de 47,5 points à 7044 points, annonçant un début de séance au-delà des 7000 points.



Porté par les valeurs du luxe, le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un gain de 0,5% à 6999 pts, à l'issue d'une séance de nouveau marquée par une forte volatilité.



Le bilan du mois de janvier se solde malgré tout par un repli de 2,2%, même si c'est surtout la nervosité des échanges en ce début d'année qui marque une rupture par rapport à une année 2021 unidirectionnelle.



Le sentiment des investisseurs a surtout été ranimé par l'envolée du Nasdaq, qui s'est adjugé plus de 3,4% hier soir grâce à des rachats à bon compte sur des titres technologiques malmenés depuis l'automne.



Le retour de l'appétit pour les actifs risqués s'est confirmé avec la chute de plus de 10% de l'indice VIX qui mesure la volatilité implicite du S&P 500.



Certains stratégistes hésitent toutefois à considérer que la correction est terminée, alors que le PER du Nasdaq est revenu de 35x à 27x, un niveau qui reste supérieur à sa moyenne de 24x d'avant la pandémie.



La tendance est également favorisée par l'apaisement des tensions sur le compartiment obligataire, qui ont ébranlé les marchés d'actions pendant de longue semaines.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a poursuivi sa stabilisation hier pour refluer en direction de 1,78%, bien en-dessous de ses plus hauts du mois dernier.



Les acteurs de marché comptent par ailleurs sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour dissiper leurs inquiétudes sur la conjoncture.



Aujourd'hui, les investisseurs sont dans l'attente de la parution, dans le courant de la matinée, des indices PMI dans le secteur manufacturier de la zone euro, qui devraient confirmer l'impact d'Omicron sur l'activité.



Ils suivront ensuite, cet après-midi, la parution de l'indice ISM manufacturier pour le mois de janvier aux Etats-Unis.



'Un repli de l'ISM - depuis un niveau très élevé - ne saurait surprendre', préviennent les économistes d'Oddo BHF.





