Marché : un léger reflux pour démarrer la semaine

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris, qui s'était adjugée près de 4% la semaine passée, devrait prolonger sa pause entamée vendredi lundi en début de séance, notamment dans le sillage des Bourses asiatiques. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 16,5 points à 6012 points, annonçant un léger reflux à l'ouverture. Les investisseurs apparaissent rassurés, depuis quelques jours, par l'évolution de la propagation du coronavirus, dont le rythme de contagion semble sensiblement ralentir. Dimanche en fin de journée, le total des décès dus à la maladie s'élevait à 908 personnes, pour 40.171 cas d'infection confirmés pour ce qui concerne la Chine à en croire les autorités sanitaires chinoises. Dans le même temps, 3281 patients infectés par le nouveau coronavirus ont pu quitter l'hôpital après leur rétablissement, a annoncé Pékin. Les intervenants de marché vont maintenant devoir s'atteler à l'évaluation de l'impact économique du virus, qui devrait avoir un fort tribut sur l'activité en février et mars. 'La vraie question est celle de savoir si une reprise apparaîtra dans les enquêtes en avril', indique William De Vijlder, le directeur de la recherche économique du groupe BNP Paribas. 'Dans le cas contraire, on peut craindre un impact plus durable de l'épidémie sur l'économie, ce qui ouvrirait la voie à un scénario de reprise de type U', prévient l'économiste. 'Un scénario en L semble encore peu probable, alors qu'une reprise en V suppose une baisse rapide des nouveaux cas de contamination', ajoute De Vijlder. Face à ces interrogations, l'Asie boursière a terminé la première séance de la semaine en repli. L'indice Nikkei de Tokyo a fini la journée sur une baisse de 0,6% tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng affichait un recul de près de 0,7%. Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va continuer de battre son plein cette semaine, avec notamment les publications de Cisco, PepsiCo, adidas et Astrazeneca. Les investisseurs suivront également avec attention les chiffres du PIB de quatrième trimestre au Royaume-Uni et en Allemagne, qui devraient échapper de peu à une contraction.

