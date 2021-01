Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un exercice boursier sous le signe de la reprise Cercle Finance • 04/01/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir la première séance de l'année en légère hausse, les investisseurs misant en 2021 sur une poursuite des bonnes performances de la fin de l'année 2020. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - grimpe de 57,5 points à 5599,5 points, annonçant un début d'année dans le vert. Pour mémoire, le marché parisien avait perdu près de 7% l'an dernier, une performance largement inférieure à celle de l'indice mondial MSCI, qui a gagné plus de 13% dans l'intervalle. A noter toutefois que le quatrième trimestre s'est soldé par une hausse de l'ordre de 16% pour le CAC, sous l'effet de l'amélioration des perspectives économiques et de l'arrivée des premiers vaccins contre le coronavirus. Si la Bourse de Paris suit un train haussier depuis la fin octobre, nombre de gérants pourraient être tentés de procéder à des ajustements en ce début d'année, d'autant qu'une nouvelle 'saison' des résultats trimestriels de sociétés se profile dans moins de deux semaines. Le mois de janvier est une période jugée stratégique pour les marchés d'actions, car la tendance détermine, dans 75% des cas, l'évolution des Bourses sur l'ensemble de l'exercice. Les stratèges se disent néanmoins optimistes pour l'exercice 2021, une année qui devrait être marquée par le retour de la croissance économique avec un rebond du PIB mondial attendu à plus de 5%. Selon les analystes de BofA, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains et véritable locomotive des marchés mondiaux - pourrait ainsi dépasser le seuil des 3800 points dès le début d'année, avant de franchir ensuite le cap des 4000 points. Pour mémoire, le S&P a clôturé jeudi à un niveau record de 3756 points. Si ce début d'année s'annonce calme, le marché parisien pourrait réagir à la publication, dans le courant de la matinée, des indices PMI d'IHS Markit sur l'industrie manufacturière. En Chine, l'indice PMI manufacturier 'Caixin' a reculé le mois dernier à 53 fin 2020 contre 54,9 en novembre, un ralentissement que Markit attribue à la montée des coûts des entreprises due notamment à quelques tensions sur le marché du travail. De manière générale, les échanges sur les marchés boursiers ne devraient toutefois pas être très animés aujourd'hui, alors que s'achèvent les festivités de fin d'année.

