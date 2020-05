Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un élan donné par la Bourse de New York Cercle Finance • 08/05/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa remontée vendredi matin dans le sillage de Wall Street, où le Nasdaq a effacé hier l'intégralité de ses pertes depuis le début de l'année. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - grimpe de 42 points à 4535 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert. La séance sera principalement animée par la publication des chiffres mensuels du marché du travail aux Etats-Unis, susceptibles de faire ressortir des destructions de postes record sur le mois d'avril. Le consensus table sur 21 millions d'emplois et sur une remontée du taux de chômage à dans la zone des 15-20%. Porté par des signes d'apaisement entre Washington et Pékin, le Dow Jones avait repris 0,9% hier, alors que le Nasdaq Composite flambait de 1,3% à 8980 points, repassant en territoire positif sur l'année 2020. L'indice Nasdaq 100 affiche, lui, plus de 4% depuis le 1er janvier malgré la baisse attendue des profits des entreprises en 2020 et une visibilité jugée quasi-nulle sur 2021. Au-delà de l'élan donné par la Bourse de New York et du soutien apporté par la Fed, le marché parisien reste soutenu - comme la plupart des Bourses mondiales - par l'anticipation d'un prochain redémarrage de l'activité. Keren Finance explique que les investisseurs commencent à se projeter sur 'l'après-confinement' dans la majorité des pays les plus contaminés et qu'ils se prennent à espérer une reprise rapide de l'économie. Pour la société de gestion indépendante, la 'première manche' a été gagnée puisque la propagation du virus 'décline', même si cela s'est fait au prix d'un arrêt 'brutal' et 'historique' de l'économie. Dans ce contexte favorable, certains analystes incitent néanmoins les investisseurs à faire preuve de prudence, notamment en perspective d'indicateurs économiques qui s'annoncent catastrophiques sur le deuxième trimestre. 'La confrontation des chiffres économiques et de la valorisation des marchés devrait décevoir les investisseurs', avertit ainsi Fox Gestion d'Actifs. Cette séance du 8 mai pourrait être encore plus calme qu'au cours de ces derniers jours à Paris, la journée étant fériée pour les commémorations de l'armistice.

