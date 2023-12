Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: un début de semaine hésitant information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine en ordre dispersé (+0,4% à Londres, mais -0,3% à Francfort et à Paris), les opérateurs semblant s'interroger sur la poursuite du rallye que connaissent les marchés actions depuis plusieurs semaines.



'Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré leur septième hausse hebdomadaire consécutive, la plus longue série de gains hebdomadaires du S&P 500 depuis septembre 2017, et du Dow depuis fin 2018-début 2019', souligne ainsi Kiplink.



'L'euphorie suscitée par la Fed a été quelque peu atténuée après que John Williams, le président de la Réserve fédérale de New York, a indiqué à CNBC que des baisses de taux n'étaient pas un sujet de discussion pour l'instant au sein de la Fed', ajoute-t-il cependant.



Par ailleurs, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti ce matin à 86,4 pour ce mois-ci, contre 87,2 en novembre, une véritable 'douche froide' n'augurant 'rien de bon pour la fin d'année, ni pour 2024' selon Commerzbank.



Cette dernière semaine avant la trêve des confiseurs s'annonce encore fort chargée sur le front des statistiques, avec par exemple l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore des publications d'entreprises aux Etats-Unis comme Accenture, FedEx ou Nike.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, Vodafone bondit de près de 7% à Londres, l'opérateur français iliad lui ayant soumis une proposition visant à unir leurs forces en Italie, à travers une fusion entre leurs filiales locales.



Deutsche Boerse prend un peu moins de 2% à Francfort, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 185 à 210 euros sur le titre du groupe de bourses.





