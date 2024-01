Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: un début de semaine hésitant information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les places européennes se montrent hésitantes en ce début de semaine (-0,3% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,1% à Paris), les opérateurs ne sachant trop sur quel pied danser avant les statistiques et résultats d'entreprises prévus dans les jours à venir.



La semaine verra en effet paraitre de nombreuses données macroéconomiques, telles que le taux de chômage dans la zone euro, la production industrielle en Allemagne et en France, ainsi que les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Pour l'heure, les opérateurs ont pris connaissance ce matin, en Allemagne, d'une hausse de l'excédent commercial à 20,4 milliards d'euros en novembre, ainsi que d'un rebond timide de 0,3% des commandes à l'industrie sur le même mois.



'La baisse de la production industrielle est appelée à se prolonger durant les mois à venir', réagit Commerzbank à cette dernière publication, la banque anticipant ainsi une contraction de 0,3% de l'économie allemande en 2024.



Autre donnée de la matinée, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a augmenté tant dans l'UE (+1,8 point à 95,6) que dans la zone euro (+2,4 points à 96,4) en décembre 2023, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs ces jours-ci au coup d'envoi à la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, qui sera donné en particulier par les banques JPMorgan Chase et Citigroup, vendredi prochain.



En attendant, Shell recule de 2% à Londres suite à l'annonce par la compagnie énergétique d'importantes dépréciations d'actifs au titre du quatrième trimestre, imputables à des développements macroéconomiques et externes, mais aussi à des choix de portefeuille.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.