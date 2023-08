Marché: un contexte toujours marqué par les craintes information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, dans un contexte de marché toujours prudent face aux tensions qui agitent le compartiment obligataire et alors que les investisseurs attendent plusieurs indicateurs PMI en Europe.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance septembre - avance de 17 points à 7277 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



Les intervenants de marché devraient néanmoins se garder de prendre trop de risques avant la publication, en début de matinée, des résultats des dernières enquêtes PMI en zone euro.



Les indices PMI avaient particulièrement déçu le mois dernier sur le Vieux Continent, confirmant ainsi la probabilité d'un 'atterrissage brutal' de la croissance alors que le moteur allemand semble en train de caler.



Pour beaucoup d'analystes, la crainte demeure que la Banque centrale européenne (BCE) ne décide de trop resserrer sa politique monétaire.



'La tendance désinflationniste étant bien engagée et la croissance s'avérant d'une faiblesse inquiétante, nous pensons que la BCE a trop resserré sa politique monétaire', s'inquiètent les équipes de Lombard Odier



La croissance en zone euro n'a atteint que 0,3% au cours du deuxième trimestre, après une croissance nulle au premier trimestre et une contraction de -0,1% au quatrième trimestre 2022.



La séance sera également rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé américain, qui devraient eux confirmer la bonne résistance de l'économie des Etats-Unis.



Wall Street avait fini en baisse mardi, plombée par le secteur bancaire dans un marché qui peine toujours à digérer la récente envolée des rendements obligataires, qui évoluent à des plus hauts de 16 ans.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ne recule que timidement sous 4,33%, après avoir atteint un pic au-delà de 4,36% hier.



Les variations sont plus marquées sur le marché obligataire européen, où le 10 ans allemand reflue à 2,64%, loin du plus haut de 11 ans de 2,75% établi en début de semaine.



Les cours du pétrole évoluent peu, en dépit des hausses de taux qui perdurent et de la vive inquiétude qui entoure la santé de l'économie chinoise.



'Les annonces de l'Opep+ de réduire à nouveau le niveau de leur production de pétrole semblent pour l'heure en mesure de maintenir les cours malgré le contexte macroéconomique défavorable', explique le cabinet de conseil en énergie Omnegy.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue au-dessous des 79,7 dollars le baril tandis que le Brent se traite autour de 84 dollars.