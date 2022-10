Marché: un contexte qui insuffle un peu de confiance information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa dynamique haussière mercredi matin, le solide début de la saison des résultats semblant insuffler un nouveau souffle de vie aux marchés financiers.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 34 points à 6101,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Après avoir gagné jusqu'à 1,6% hier en milieu d'après-midi, le marché parisien a fini par céder une partie de ses gains en fin de journée et achevé la séance sur un gain plus modeste de 0,4% à 6067 points.



Les volumes d'activité sont restés relativement faibles, seuls 2,8 milliards d'euros ayant été échangés au cours de la séance.



Wall Street a également clôturé dans le vert mardi, soutenue à la fois par les résultats meilleures que prévu de la banque d'affaires Goldman Sachs et l'annonce d'une hausse plus forte que prévu de 0,4% de la production industrielle en septembre.



Cette publication montre que les investissements des entreprises et la demande des consommateurs restent robustes malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



De nouvelles statistiques sont attendues aujourd'hui aux Etats-Unis, à commencer par les chiffres des mises en chantier, qui devraient avoir rechuté en septembre après leur curieux rebond du mois d'août.



Le Livre Beige de la Fed apportera, lui, une vue qualitative des conditions d'activité jusqu'au début d'octobre, sachant que le marché américain du travail apparaît toujours aussi robuste et que l'inflation ne faiblit pas.



Au Royaume-Uni, l'inflation devrait avoir encore accéléré en septembre pour dépasser le seuil des 10% sur un an.



Les investisseurs vont également devoir digérer une nouvelle salve de résultats trimestriels ce mercredi, notamment ceux de Nestlé, qui a fait état d'une croissance organique de 8,5% sur les neuf premiers mois de l'année et prévoit désormais une croissance organique annuelle aux alentours de 8%.



Hier soir, le géant américain de la vidéo à la demande Netflix a dévoilé de solides résultats trimestriels, marqués par l'arrivée de 2,4 millions de nouveaux membres après deux trimestres consécutifs de pertes d'abonnés, un retour à la croissance favorisé par le succès des séries 'Stranger Things' et 'Dahmer'.