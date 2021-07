Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un changement de configuration se profile Cercle Finance • 09/07/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait opérer un léger rebond vendredi à l'ouverture après ses lourdes pertes de la veille, rassurée par la résistance de Wall Street face aux mauvaises nouvelles. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - reprend 24 points à 6419 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché parisien a signé hier sa troisième plus forte baisse de l'année (-2%), une correction qui l'a conduit à repasser sous le palier important des 6400 points en clôturant à 6392 points. D'un point de vue technique, l'enfoncement du support intermédiaire des 6395 points constitue une première alerte et un changement de configuration plus sévère interviendrait en cas de rechute en direction des seuils majeurs des 6300 et 6290 points, avertissent les chartistes. Si la peur de perturbations liées à une résurgence du Covid-19 a plombé l'ambiance, le CAC a néanmoins su endiguer le coup de boutoir à la baisse alors que New York effaçait la moitié de ses pertes. Les marchés américains ont en effet cédé en moyenne deux fois moins de terrain qu'en Europe, avec des écarts qui s'étageaient au final entre -0,7% pour le Nasdaq et -0,8% pour le Dow Jones. La déprime des investisseurs est liée à crainte que la propagation du variant 'Delta', plus contagieux que la version d'origine du Covid, conduise à un reconfinement généralisé dans des pays où la vaccination s'est imposée. Les intervenants de marché s'interrogent sur l'état de la croissance cet automne si les pays développés tels que le Japon, les Etats Unis et l'Europe multiplient à nouveau les mesures de restrictions sanitaires. Cet accès de prudence conduit les investisseurs à privilégier des actifs sans risque comme les T-Bonds américains, dont le rendement rechute sous les 1,29% ce matin. Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui et les investisseurs vont surtout s'atteler à préserver les supports techniques mis à rude épreuve lors de la séance d'hier. Alors que le CAC 40 est retombé à ses niveaux de la fin avril, il va notamment s'agir d'éviter que le marché parisien ne vienne combler le 'gap' situé à 6344 points avant le week-end.

