Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: un atterrissage en douceur 'possible' selon le FMI information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement relevé mardi sa prévision de croissance mondiale pour 2024, estimant qu'un 'atterrissage en douceur' de l'économie était tout à fait possible.



Dans ses nouvelles projections de croissance, le FMI dit tabler sur une croissance mondiale de 3,1% cette année, soit 0,2 point de pourcentage de plus que prévu en octobre, c'est-à-dire une croissance au même niveau qu'en 2023.



Pour 2025, le FMI estime que la croissance devrait modestement s'accélérer pour atteindre 3,2%, soit 0,2 point de plus qu'attendu en octobre, en raison notamment de la résistance plus marquée que prévu de l'économie américaine et des mesures de soutien budgétaire mises en place en Chine.



L'institution précise toutefois que ses prévisions pour 2024-2025 se situent en-dessous de la moyenne historique (2000-2019) de 3,8% en raison du niveau toujours élevé des taux directeurs des banques centrales.



Compte tenu de la désinflation et de la stabilité de la croissance, la probabilité d'un atterrissage brutal s'est estompée et les risques qui pèsent sur la croissance mondiale sont globalement équilibrés, souligne le FMI.



Du côté positif, une désinflation plus rapide que prévu pourrait conduire à un nouvel assouplissement des politiques monétaires, mais de l'autre la persistance de l'inflation pourrait prolonger le resserrement des conditions monétaires, indique-t-il.



L'institution internationale s'attend à une hausse du PIB français de 1% cette année, après +0,8% en 2023, avant une ré-accélération à +1,7% en 2025.



L'économie dans la zone euro devrait croître de 0,9% en 2024 après une expansion de 0,5% en 2023 et une amélioration à +1,7% l'an prochain, d'après ses estimations.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.