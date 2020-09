Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : un arbitrage au profit des actions américaines Cercle Finance • 01/09/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin au lendemain de nouveaux records à Wall Street, le marché étant sans grande orientation en attendant la publication d'indicateurs européens concernant le secteur des services. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de 21,5 points à 4964 points, annonçant un début de séance dans le vert, une tendance qui pourrait vite s'inverser sur le modèle du retournement à la baisse de la veille. Hier, le marché parisien avait cédé 1,1% pour terminer à des niveaux proches de ses plus bas du jour, à 4947 points, de telle sorte que le mois d'août s'est soldé par une quasi-stagnation pour les valeurs françaises (+0,7%). A l'inverse, le Nasdaq 100 s'est encore adjugé près de 1% hier soir, ce qui lui permet d'engranger un gain stratosphérique de 31% depuis le 1er janvier, là où le CAC cède dans l'intervalle 17%. Il semblerait que les actions de la zone euro subissent un 'arbitrage' au profit des actions américaines, selon lequel les gérants se font du 'cash' pour doper les cours à Wall Street et voguer de records en records. Le marché attend, en début de matinée, la publication des indices définitifs de PMI Markit pour l'industrie manufacturière au titre du mois d'août. 'Cela permettra de savoir comment l'économie mondiale s'est comportée le mois dernier, alors que certains pays accentuaient leur déconfinement tandis que d'autres accroissaient au contraire leurs mesures de restriction', indique Deutsche Bank. Selon des données publiées le mois passé, l'indice PMI composite 'flash' de l'activité globale dans la zone euro s'était replié à 51,6 en août, après 54,9 en juillet. Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront, en fin de matinée, les derniers chiffres de l'inflation et du chômage au sein de la zone euro. Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier sera dévoilé dans l'après-midi et une bonne surprise permettrait de satisfaire l'appétit pour le risque presque inextinguible de Wall Street.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.