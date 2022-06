Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: toujours plombé par les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, les Bourses européennes continuent sur leur tendance négative de la veille (-1,1% à Londres, -1,6% à Francfort, -1,3% à Paris), pâtissant toujours du durcissement en vue de la politique monétaire dans la zone euro.



'Les marchés actions européens ont chuté jeudi alors que la BCE a décidé de mettre fin à son plan de rachats d'actions dans trois semaines et de relever ses taux d'intérêt le mois prochain, pour la première fois depuis 2011', rappelle Liberum.



La BCE a en effet accordé la priorité à la lutte contre l'inflation sur le soutien à l'activité économique de la zone euro, alors qu'elle a relevé sa prévision de hausse des prix à +6,8% et réduit son estimation de croissance du PIB à +2,8% en 2022.



Les politiques monétaires restent au coeur des préoccupations ce vendredi avec la parution, en début d'après-midi, des données sur l'inflation américaine qui s'avéreront déterminantes dans l'optique de la décision de la Fed à l'issue de sa réunion des 14 et 15 juin.



'L'indice des prix à la consommation devrait avoir grimpé de 8,2% d'une année sur l'autre en mai, en léger retrait par rapport au taux de 8,3% du mois précédent, mais toujours proche de son plus haut niveau en quatre décennies', prévenait Wells Fargo jeudi soir.



Dans l'actualité des valeurs, Ericsson lâche 3% sur l'OMX, alors que la SEC, l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, a informé l'équipementier télécoms suédois de l'ouverture d'une enquête concernant la conduite de ses affaires en Irak.



Swisscom perd 3% à Zurich, pénalisé par des propos d'UBS qui a dégradé sa recommandation sur le titre de l'opérateur télécoms helvétique de 'neutre' à 'vente' malgré un objectif de cours rehaussé de 490 à 500 francs suisses.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.