Marché: toujours miné par les conclusions de la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les vendeurs gardent la main au sein des Bourses européennes (-1,1% à Londres et à Paris, -0,9% à Francfort), où une attitude plus faucon que prévu de la part de la présidente de la Banque Centrale Européenne continue de peser sur le moral.



Pour rappel, la Banque d'Angleterre et la BCE ont emboité le pas de la Fed jeudi, avec des hausses de taux directeurs de 50 points de base, Christine Lagarde ayant de plus indiqué prévoir de nouvelles hausses à venir compte tenu des perspectives d'inflation.



'Le programme de quantitative tightening est enfin lancé en zone euro', notait-on en outre chez Sunny AM. 'L'accent sera mis dès l'année prochaine sur les retraits de liquidité via la réduction significative de la taille de son bilan au rythme de 15 milliards par mois'.



Ce durcissement de politique monétaire intervient alors que les indices PMI composites de la zone euro et du Royaume Uni, bien qu'en remontée, traduisent encore des contractions d'activité, s'établissant respectivement à 48,8 et 49 ce mois-ci en estimations flash.



'Si la dégradation de la conjoncture économique s'annonce moins marquée qu'anticipée cet hiver, les signes d'un réel retour à la croissance dans les prochains mois restent très modestes en cette fin d'année 2022', juge S&P Global qui calcule ces indices.



Autre donnée parue dans la matinée, et susceptible de conforter la BCE dans sa posture faucon, le taux d'inflation annuel de la zone euro a été révisé en hausse de 0,1 point par rapport à son estimation rapide pour le mois dernier, à +10,1%.



Dans l'actualité des valeurs, Infineon lâche plus de 2% à Francfort alors que Herbert Diess, l'ancien patron de Volkswagen, a été choisi pour prendre la présidence du conseil de surveillance du fabricant de semi-conducteurs à l'issue de son AG du 16 février prochain.



BT Group recule de 1% à Londres malgré son intention de regrouper ses unités Global et Enterprise en une seule unité BT Business, qui 'améliorera la valeur pour tous les clients B2B, renforcera la position concurrentielle et créera des synergies importantes'.