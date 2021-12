Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : toujours dans une phase de temporisation information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après deux séances de forte hausse favorisées par une forme de soulagement autour de la dangerosité du variant Omicron. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 recule de 9,5 points à 7051,5 points, annonçant un début de séance sans grandes prises de positions. Le marché parisien avait accru ses gains de façon régulière hier pour finalement clore la séance sur un gain de 2,9%, à 7065 points, prolongeant ainsi la dynamique favorable entamée la veille (+1,5%). Après l'épisode de forte volatilité observé depuis la fin du mois de novembre, les marchés semblent vouloir opérer un début de retour à la normale qui se traduit par une chasse aux bonnes affaires. L'indice parisien a ainsi repris la route des sommets qu'il avait quittés après la découverte du variant Omicron. 'Pour être honnête, c'est davantage l'absence de mauvaises nouvelles que l'existence de nouvelles véritablement positives qui soutient le sentiment de marché', tempère ce matin Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. Bon nombre d'experts font remarquer que le nouveau variant semble davantage résistant à la vaccination, mais qu'il entraîne aussi moins d'hospitalisations sévères avec mise sous oxygène. Emmenée par les technologiques, la Bourse de New York a signé des gains vigoureux hier soir, avec des gains de 1,4% pour le Dow Jones et de 3% pour le Nasdaq. Le retour de l'appétit pour le risque s'accompagne d'un redressement des cours du pétrole et d'un reflux des rendements obligataires, deux signes venant confirmer la normalisation des marchés. L'activité s'annonce peu animée aujourd'hui, avec aucun indicateur majeur à l'agenda, à l'exception peut-être des stocks de pétrole aux Etats-Unis qui seront publiés dans l'après-midi.

