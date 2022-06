Marché: toujours angoissé par le spectre d'une récession information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes poursuivent leur chute de la veille, avec des pertes de 1,9% à Londres et de 2,6% à Francfort et à Paris, alors que le spectre d'une récession combinée à la forte inflation continue de semer l'angoisse chez les investisseurs.



Si une croissance de 0,8% du PIB britannique au premier trimestre a été confirmée, Capital Economics prévient que 'ses données finales laissent les ménages un peu plus vulnérables à la forte baisse des revenus réels qui va frapper aux deuxième et troisième trimestres'.



'Bien que le PIB et les dépenses de consommation ne chuteront pas autant que les revenus réels, il est assez clair que l'économie va être très faible pendant un certain temps. Une récession est un risque réel', poursuit le bureau d'analyse économique.



Par ailleurs, les signaux inflationnistes persistent dans la zone euro : en France, la hausse des prix à la consommation a atteint 5,8% en rythme annuel au mois de juin, et celle des prix de production de l'industrie s'est maintenue à 25% en mai.



Dans l'actualité des valeurs, Novartis ne cède que moins de 1% à Zurich, après l'annonce que son tislelizumab a prolongé la survie de plus de six mois, dans un essai de phase III chez des patients souffrant d'un cancer de l'oesophage avancé.



Bayer aussi limite son repli à moins de 1% à Francfort, alors que les autorités chinoises ont accordé une autorisation de mise sur le marché pour son finerénone dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique associée au diabète de type 2 chez l'adulte.



A Paris, Trigano dévisse de plus de 9% et fait figure de lanterne rouge du SBF120, le fabricant de véhicules de loisirs ayant souffert de tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars sur son troisième trimestre comptable.