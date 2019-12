Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : timides gains après le PIB britannique Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes grappillent un peu de terrain (+0,1% à Londres, Francfort et Paris) ce vendredi, après une révision en hausse de la croissance économique du Royaume Uni au titre du troisième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) britannique a en effet augmenté de 0,4% en volume par rapport au deuxième trimestre, selon l'Office National de Statistiques (ONS) qui n'avait annoncé que 0,3% en première lecture. 'Mais ceci a été tiré par un effet de commerce extérieur dont nous savons qu'il a déjà commencé à s'estomper', tempère Capital Economics, pour qui 'le tableau sous-jacent demeure celui d'une très faible dynamique de l'économie'. 'Quoiqu'il arrive l'incertitude sur le Brexit semble appelée à persister', ajoute le bureau d'analyse, qui conserve donc ses hypothèses de croissance économique de 1% en 2020 et de 1,8% l'année suivante pour le pays. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre, puis des revenus et dépenses des ménages pour novembre. Sur le plan des valeurs, Shell cède 0,5% à Amsterdam après l'annonce des perspectives de production du groupe énergétique, attendue entre 920.000 et 970.000 barils équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre, qui ont déçu les analystes. Nestlé gagne 0,8% à Zurich, au lendemain de l'annonce par le géant agroalimentaire de la cession de 60% de l'essentiel de la marque Herta au groupe espagnol Casa Tarradellas, contre près de 700 millions d'euros.

