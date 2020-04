Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : timide regain d'optimisme Cercle Finance • 02/04/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent modérément ce jeudi (+0,6% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,4% à Paris), certains analystes discernant même une amélioration du fonctionnement des marchés financiers. 'Le fait que le compartiment obligataire se soit renforcé plutôt qu'affaibli montre que les efforts de la Fed visant à remettre le marché sur les rails commencent à porter leurs fruits', estime ainsi Capital Economics. Dans ce contexte, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage, en début d'après-midi aux Etats-Unis, étant rappelé qu'elles avaient explosé la semaine précédente à quelque 3,3 millions de dossiers. Toujours aux Etats-Unis, doivent paraitre la balance commerciale et les commandes à l'industrie pour février, données qui devraient moins retenir l'attention car portant sur une période antérieure au gros de l'épidémie. Seule donnée parue ce matin en Europe, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE par rapport à janvier, après avoir augmenté de 0,2% tant dans la zone euro que dans l'UE en janvier. Dans l'actualité des valeurs européennes, BMW grimpe de 3,6% à Francfort, en dépit de ventes de véhicules de sa marque éponyme aux Etats-Unis en chute de 15% en comparaison annuelle sur les trois premiers mois de 2020. Vodafone avance de près de 1% à Londres, alors que Credit Suisse confirme son opinion 'surperformance' malgré une cible abaissée de 190 à 170 pence, estimant que 'la dynamique d'investissement change mais reste attractive'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.