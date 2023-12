Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: Tikehau Capital identifie des opportunités en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - L'équipe CapitalMarketsStrategiesde Tikehau Capital a présenté le 21 novembre ses perspectives d'investissement pour 2024.

Selon Thomas Friedberger, directeur général adjoint et co-directeur des investissements du groupe, deux grands catégories d'opportunités d'investissement se dessinent actuellement.



'La première est liée à l'existence de 'méga-tendances' dans le marché, c'est-à-dire des domaines dans lesquels toutes les entreprises du monde vont devoir investir massivement pour augmenter leur résilience', indique-t-il, faisant clairement référence à la cyber-sécurité et la transition énergétique.



Quant aux autres opportunités, elles sont liées à la crise de liquidités 'une crise que les marchés liquides ne veulent pas voir mais que l'on ressent fortement', assure le spécialiste.



En effet, dans un contexte où la liquidité s'assèche, le groupe estime qu'il pourra financer à des taux intéressants aussi bien des projets immobilier que des entreprises saines mais par exemple confrontées à une acquisition hasardeuse ou à un levier trop important.



Dans ce contexte particulier -et alors que tous les spécialistes de la planète finance ont les yeux rivés sur les taux, anticipant la moindre inflexion- Tikehau estime que 'ce ne sont pas forcément les taux courts qui sont trop hauts mais peut être les taux longs qui sont trop bas.'



Pour le groupe, la vague d'inflation qui s'abat depuis bientôt deux ans de chaque côté de l'Atlantique n'aurait pas seulement une composante cyclique mais aussi - et peut être surtout - structurelle.



Thomas Friedberger s'explique: 'Lorsque le Chine a rejoint l'OMC en 2001, elle a permis de doubler la force de travail dans le monde. Avec un faible coût de la main d'oeuvre et une devise dévaluée, la désinflation s'est exportée mécaniquement'.



Vingt ans plus tard, le paysage a bien changé: le Chinois moyen a désormais 38 ans, il n'est plus seulement un travailleur mais aussi un consommateur. Et Pékin est passé d'un modèle d'exportation à un modèle de développement de son marché intérieur, bâtissant un bloc monétaire autour d'une devise plus forte et stable. Autant d'éléments inflationnistes, pointe Tikehau.



L'analyse du groupe ne s'arrête pas là: l'inflation serait aussi portée par le mouvement de démondialisation à l'oeuvre, avec des sociétés qui rapatrient leur production en Europe et aux USA où le coût du travail est plus élevé.

Et que dire du 'mix-énergétique mondial' caractérisé par la disparition du gaz russe bon marché en Europe et par une Amérique qui exporte désormais ses gaz et pétrole de schiste vers l'Europe, à des prix plus élevés...



Cet examen conduit Tikehau à anticiper une période marquée par une inflation structurelle de 3 à 4%, soit des niveaux qui dissuaderont les banques centrales de revenir à une politique monétaire ultra-accommodante - sauf bien sûr épisodiquement, en cas de choc récessionniste.



La groupe prend ainsi clairement ses distances avec le scénario 'pricé' par le marché, celui d'une baisse des taux dès la mi-2024 qui viendrait signer la victoire des banques centrales sur l'inflation.



Tikehau fait donc part de sa prudence sur l'évolution du marché actions en 2024, indiquant ne pas s'attendre à des extensions de multiples et anticipant plutôt des déceptions au sujet de la croissance attendue des résultats.



Pour résumer, 'nous sommes à la fois prudents et optimistes, dans un environnement qui va créer d'énormes opportunités d'investissement', conclut le spécialiste.







