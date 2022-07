Marché: tentative de rebond après un jeudi difficile information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tentent de se redresser après la séance difficile de la veille (+0,3% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris), et ce malgré des indices PMI manufacturiers qui confirment l'affaiblissement rapide de la conjoncture dans la région.



L'indice PMI final de S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit ainsi à 52,1 en juin, contre 54,6 le mois précédent, et traduit ainsi la plus faible expansion du secteur depuis 22 mois, avec notamment un premier recul de la production en deux ans.



'La dégradation de la demande s'explique, selon les entreprises, par une plus grande réticence des clients à passer commandes face à la hausse continue des prix et au manque de visibilité économique', selon Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.



De même, l'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à un plus bas de deux ans à 52,8 pour le mois de juin, en recul par rapport à 54,6 en mai, reflétant donc un ralentissement de l'expansion du secteur.



'Les conditions du marché intérieur sont devenues de plus en plus difficiles et la demande étrangère a chuté fortement, plombée par le Brexit, les perturbations des transports, la guerre d'Ukraine et le ralentissement économique mondial', pointent les enquêteurs.



Autre statistique préoccupante pour les marchés, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,6% en juin 2022, en accélération donc par rapport au taux de 8,1% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat.



Dans l'actualité des valeurs, Sodexo grimpe de près de 3% à Paris, suite à la publication par le groupe de services d'un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2021-22 en croissance interne de 18,3%, portant son activité à 97% du niveau pré-Covid.



Holcim grappille moins de 1% alors que le groupe de matériaux de construction a acquis les entreprises de carrières et d'asphalte de Mathers Group au Québec, lui permettant d'élargir son offre de béton et d'asphalte recyclés.