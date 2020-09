Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : tendance négative sur le vieux continent Cercle Finance • 11/09/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain (+0,2% à Londres, mais -0,5% à Francfort, -0,3% à Paris) après une séance qui les a vues pénalisées par une réunion de la BCE qui a laissé les investisseurs sur leur faim. Sans surprise, l'institution monétaire francfortoise a laissé sa politique monétaire inchangée, avec notamment un programme PEPP maintenu à 1350 milliards d'euros, les rachats nets sous ce programme devant toujours durer au moins jusqu'à fin juin 2021. 'La réunion pouvait être considérée comme penchant légèrement du côté des faucons, la BCE n'ayant pas repoussé de façon offensive l'évolution des devises et n'ayant pas donné d'indices vers des mesures de soutien supplémentaires', estime-t-on chez PIMCO. En début d'après-midi aux Etats-Unis, doit paraitre l'inflation pour août, attendue en consensus à +0,3% en rythme séquentiel, publication qui d'ailleurs 'ne devrait pas surprendre les investisseurs' selon Aurel BGC. Au Royaume Uni en juillet, la production industrielle a augmenté de 5,2% par rapport à juin (+6,3% pour la production manufacturière proprement-dite) et l'excédent commercial est ressorti à 1,2 milliard de livres, en baisse de 0,6 milliard en rythme séquentiel. Du côté des valeurs, Econocom s'adjuge près de 6% à Bruxelles, avec le soutien d'Oddo qui réaffirme son opinion 'achat' sur le groupe de services informatiques, avec un objectif de cours rehaussé de 2,6 à trois euros. Bayer gagne 2% à Francfort, le groupe de santé et d'agrochimie ayant fait part d'une prolongation du mandat du président du directoire jusqu'en 2024, ainsi que de progrès dans des discussions pour résoudre des demandes futures potentielles sur le Roundup. Alstom avance de près de 2% à Paris, après la décision par le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris d'intégrer l'équipementier ferroviaire au CAC40 à partir du lundi 21 septembre, au détriment de la chaine hôtelière Accor (-3%).

