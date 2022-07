Marché: tendance haussière sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 12:03

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin: Francfort s'arroge 1,6% devant Londres (+1%) tandis que Paris ferme la marche avec +0,3%.



Les marchés semblent réagir favorablement à la parution du solde commercial de la zone euro corrigé des variations saisonnières. Celui-ci s'est amélioré à -26 milliards d'euros en mai, contre -31,8 milliards en avril, les exportations ayant augmenté de 4,8%, tandis que les importations n'ont progressé que de 2%, selon Eurostat.



Pour l'ensemble de l'UE, le déficit commercial est passé de -44,2 à -35,5 milliards d'euros d'un mois sur l'autre : les exportations ont augmenté de 5%, tandis que les importations ne se sont accrues que de 0,6%.



En revanche, les investisseurs semble faire fi de données préoccupantes parues cette nuit concernant l'économie chinoise, celle-ci n'ayant progressé que de 0,4% en glissement annuel au 2e trimestre. 'Par rapport au premier trimestre, elle s'est même contractée', pointe Commerzbank, expliquant que les mesures de confinement du printemps ont fortement freiné la croissance.



'Cependant, la situation s'est améliorée au cours du trimestre à la suite du retrait de la plupart des mesures de confinement, comme le montrent les données sur la production industrielle', tempère la banque allemande.



Cet après-midi sont attendues de nombreuses statistiques américaines: les opérateurs prendront ainsi connaissance de l'indice Empire State, des ventes de détail et des prix à l'importation, puis de la production industrielle pour le mois de juin, et enfin des stocks des entreprises et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan.



La séance sera aussi marquée par une nouvelle salve de résultats de grandes banques américaines : après JP Morgan et Morgan Stanley jeudi, ce sera notamment au tour de Wells Fargo et de Citi de dévoiler leurs trimestriels.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Ericsson indique avoir reçu l'autorisation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour finaliser son acquisition de Vonage Holdings Corp, fournisseur de communications basées sur le cloud.



Porsche annonce avoir vendu 145 860 véhicules au cours des six premiers mois de l'année, soit un recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (153 656).



Electrolux lance le programme Appliance-as-a-Service, destiné à promouvoir l'économie circulaire, et avoir signé avec l'un des plus grands propriétaires suédois d'appareils électroménagers, SKB, en tant que premier client.



Enfin, Richemont a enregistré une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au 1er trimestre (clos au 30 juin) à 5 264 ME à taux de change réels (+20%) et à taux de change constants (+12%).