Marché: tendance haussière sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - La principales bourses européennes sont bien orientées en cette fin de matinée, Paris et Francfort s'arrogent 0,7% devant Londres qui gagne 0,5%.



En effet, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation annuelle dans la zone euro en septembre 2022. Celle-ci est estimée à 10,0 %, contre 9,1 % en août, en accélération selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (8,9% en juillet).



S'agissant des principales composantes de l'inflation dans la zone euro, l''énergie' a le taux d'inflation le plus élevé en septembre (40,8%, contre 38,6% en août), suivi de 'l'alimentation, alcool et tabac' (11,8%, contre 10,6% en août), les 'biens industriels hors énergie' (5,6%, contre 5,1% en août), les 'services' (5,6%, contre 5,1% en août).



Par ailleurs, le taux de chômage dans la zone euro est, sans surprise, resté inchangé à 6,6% au mois d'août, un plus bas depuis plusieurs décennies, selon des données publiées vendredi par Eurostat.



Dans les 27 pays de l'Union européenne, le taux de chômage est lui aussi resté stable d'un mois sur l'autre, à 6%.



Il y a un an, en août 2021, le taux de chômage était de 7,5% dans la zone euro et de 6,6% dans l'UE.



Malgré la dégradation de la conjoncture économique, les entreprises du Vieux Continent continuent d'afficher des intentions d'embauche élevées, font valoir les analystes.



Les spécialistes expliquent que les chefs d'entreprise redoutent qu'en ajustant trop leurs effectifs, ils subissent de nouvelles pénuries de main d'oeuvre une fois la croissance revenue.



Le sommet des ministres de l'Energie de l'Union européenne, prévu aujourd'hui, devrait quant à lui continuer à explorer les pistes pour ramener un semblant de calme sur les marchés de l'électricité et du gaz.



La réunion devrait notamment se pencher sur le plan de la Commission visant à plafonner les prix de l'électricité et à imposer des taxes sur les 'superprofits' des groupes pétroliers.



Dans l'actualité des valeurs, ABB a conclu un accord pour céder à Hitachi, sa participation restante de 19,9 % dans la coentreprise Hitachi Energy. Hitachi détenant une participation de 80,1 %.



Citroën et BASF ont dévoilé leur concept-car tout électrique oli, un manifeste qui montre combien il est possible d'économiser en réduisant le poids et l'utilisation des ressources.



Enfin, Siemens Gamesa a annoncé hier son intention de supprimer près de 2900 emplois dans le monde entier, soit l'équivalent de 11% de son effectif total de 26.000 postes.