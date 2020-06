Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : sur la réserve avant le verdict de la Fed Cercle Finance • 10/06/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi dans les premiers échanges dans l'attente du verdict de la Fed, qui devrait maintenir dans la soirée le cap de sa politique ultra-généreuse. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance juin - avance de 34,5 points à 5127,5 points, laissant augurer une ouverture en territoire positif, mais peu dynamique. 'Les places boursières mondiales sont visiblement décidées à marquer une pause après le rebond puissant et quasi-continu entamé au mois de mars', commentent les équipes de Danske Bank. Les investisseurs semblent effectivement retenir leur souffle avant le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui paraîtra après la clôture des marchés européens et qui sera suivi d'une conférence de presse de Jerome Powell, le président de l'institution. Après un repli de 0,4% lundi, le marché parisien avait consolidé de 1,5% hier et inscrit un plancher au-dessus des 5050 points, le tout dans un volume étoffé de 5,7 milliards d'euros. 'Il se peut que les investisseurs perçoivent un risque lié à la possibilité que la Fed ne confirme pas sa posture particulièrement accommodante ce soir, surtout après la parution des solides chiffres de l'emploi de la semaine dernière', explique Danske Bank. 'Nous pensons toutefois qu'il encore est trop tôt pour que la Fed s'aventure à changer sa posture bienveillante et modifier ses anticipations ('forward guidance')', précise la banque danoise. La temporisation des marchés pourrait donc être limitée, avant que la tendance haussière ne reprenne ses droits. Il semble en effet que les intervenants de marché n'accordent plus beaucoup d'importance à l'exercice 2020, considérée comme une 'année blanche' du point de vue de l'activité économique. Joachim Klement, le stratège du courtier britannique Liberum, voit une explication simple dans ce phénomène. 'Moins de 1% de la valorisation des marchés boursiers découle des prévisions de dividendes (ou de bénéfices) établies pour les trois années à venir, alors que 95% de leur valorisation provient des perspectives de dividendes à payer à un horizon de 10 ans ou plus', indique l'analyste.

