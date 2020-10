Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : sur la réserve avant de nouveaux résultats Cercle Finance • 14/10/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir inchangée ou presque mercredi matin, les investisseurs restant sur la défensive avant une nouvelle déferlante de résultats de sociétés aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - recule d'à peine 1,5 point à 4945 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Bank of America, Goldman Sachs, UnitedHealth et Wells Fargo figurent, entre autres, parmi les poids lourds américains de la cote devant dévoiler leurs résultats trimestriels dans la journée. Signe de la prudence des investisseurs, les marchés américains n'ont pas réussi à aligner une cinquième séance de hausse hier, en dépit des résultats plutôt solides communiqués par JPMorgan. Après un lundi euphorique - qui avait vu le Nasdaq gagner près de 2,6% (soit un gain de 7% en six séances) - le Dow Jones cédait 0,5% en fin de parcours tandis que le Nasdaq basculait légèrement dans le rouge (-0,1%). Après Johnson & Johnson, c'est au tour du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly d'annoncer l'interruption de l'essai clinique d'un traitement expérimental contre le Covid sur des volontaires pour des raisons de sécurité sanitaire. L'espoir de l'arrivée imminente d'un vaccin ou d'un traitement efficace du nouveau coronavirus - jugé indispensable pour la reprise de l'activité - s'éloigne donc encore un peu plus. Tout comme la perspective d'un accord imminent sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, puisque les Républicains ont finalement décidé de rejeter l'enveloppe de 1.800 milliards de dollars qui était espérée côté démocrate. Au niveau des statistiques, les intervenants de marché suivront aujourd'hui les chiffres de la production industrielle dans la zone euro, puis ceux des prix producteurs aux Etats-Unis. Hier, la Bourse de Paris avait un peu limité la casse en ne cédant que 0,6% à 4948 points, mais les volumes restaient toujours aussi anémiques à la clôture avec seulement 2,5 milliards d'euros échangés. Les analystes techniques estiment qu'aucun signe de retournement n'est envisageable tant que le CAC 40 ne sera pas venu tester la résistance des 5040 points. Des dizaines d'entreprises doivent livrer leurs résultats cette semaine et les investisseurs en attendent un petit rayon de soleil, peut-être susceptible de fournir un nouvel élan aux marchés.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.