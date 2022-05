Marché: stagnation des places européennes information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce mercredi (stabilité à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris), après la parution de nouvelles données sur le front de l'inflation dans la région, au cours de la matinée.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 7,4% en avril, stable par rapport à mars, selon Eurostat qui avait annoncé, à la fin du mois dernier, un taux en hausse de 0,1 point à 7,5% pour le mois d'avril.



Au Royaume Uni, les prix à la consommation ont par contre grimpé à un rythme annuel de 9% en avril, un taux en forte progression de deux points par rapport au mois précédent et atteignant un nouveau plus haut depuis 40 ans.



'L'inflation augmentera probablement encore à 10% en octobre et ne retombera ensuite que lentement vers l'objectif de 2%', prévient Capital Economics, qui s'attend donc à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt de 1,00% maintenant à 3,00%.



Dans l'actualité des valeurs, ABN Amro plonge de plus de 9% à Amsterdam après la publication de ses résultats de premier trimestre, alors que Burberry reste stable à Londres suite à la présentation de ses comptes annuels et la confirmation de ses objectifs.



ABB gagne près de 2% à Zurich, salué pour une conférence dédiée par le groupe d'ingénierie à son activité d'instrumentalisation et d'automatisation, dénommée 'Process', après celle consacrée à sa branche 'Motion' (moteurs électriques et générateurs) mardi.



Allianz cède 1% à Francfort au lendemain de la conclusion d'un accord par lequel l'assureur va verser près de six milliards de dollars afin de mettre fin au litige pénal ayant trait à son fonds d'investissement Structured Alpha.