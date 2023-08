Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: stagnation après des données ternes en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 12:02

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent globalement près de leurs équilibres (-0,2% à Londres, stabilité à Francfort, +0,1% à Paris) après la parution de plusieurs données globalement décevantes dans la région.



Le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni est passé de 7,9% en juin à 6,8% en juillet, selon des données publiées ce matin par l'office national de statistiques, mais hors énergie, alimentation, alcool et tabac, il s'est maintenu à 6,9%.



'S'ajoutant au rapport sur le marché du travail et au PIB publié la semaine dernière, ces chiffres confirment qu'il y a de la place pour une autre hausse des taux de 25 points de base par la Banque d'Angleterre en septembre', réagit Liberum.



Concernant la zone euro, Eurostat a confirmé sa toute première estimation d'une croissance de 0,3% du PIB au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier, après une stagnation observée sur les trois premiers mois de l'année.



'Cela signifie que l'économie a globalement stagné depuis le troisième trimestre de l'année dernière', note Capital Economics, qui pense que l'économie se contractera au second semestre avec les effets du resserrement de la politique monétaire s'intensifiant.



Sur le front des valeurs, Carlsberg perd plus de 2% sur l'OMX, bien que le brasseur danois ait relevé mardi soir ses objectifs pour l'exercice 2023 après un premier semestre décrit comme 'solide', porté notamment par le succès de ses bières les plus haut de gamme.



De même, Alcon reste à peu près stable à Zurich, au lendemain d'un relèvement par le laboratoire d'ophtalmologie de ses prévisions annuelles de BPA et de chiffre d'affaires, à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre.