Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : stagnant après un indice Ifo terne information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,1% à Londres et à Paris, stabilité à Francfort), sur fond de parution ce matin d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne assez terne. Ce dernier recule à 99,4 ce mois-ci, à comparer à 100,7 en juillet, alors que Capital Economics n'attendait qu'un repli à 100, la hausse de la composante des conditions actuelles ayant été contrebalancée par une baisse de celle des anticipations futures. 'La deuxième baisse consécutive de l'indice fournit une preuve supplémentaire que la reprise allemande s'essouffle', reconnait Capital Economics, qui néanmoins 'attend toujours une très forte croissance du PIB au troisième trimestre', de l'ordre de 3%. 'En Allemagne, le nombre de patients en soins intensifs a augmenté beaucoup moins que le développement de nouvelles infections ne le laissait présager', pointe par ailleurs Commerzbank dans son point du matin. La banque allemande note toutefois qu'une nouvelle vague d'infections se développe aussi en Suisse et en Autriche, et qu'en France, l'Autorité nationale de santé recommande un rappel de vaccination pour toutes les personnes de plus de 65 ans. Dans l'actualité des valeurs, Agfa-Gevaert gagne 1% à Bruxelles, le fabricant d'imprimantes et d'appareils d'imagerie médicale ayant dévoilé des performances largement améliorées au deuxième trimestre en dépit de l'intensification des tensions inflationnistes. Solvay prend aussi près de 1%, suite à l'annonce de la création par le chimiste belge d'une nouvelle coentreprise à Taïwan, Shinsol Advanced Chemicals, pour développer, produire et commercialiser du peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.