Marché : stable avant le rapport sur l'emploi américain

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance à l'équilibre vendredi matin, après avoir déjà aligné quatre séances dans le vert, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi qui seront publiés aux Etats-Unis en début d'après-midi réservent de bonnes surprises. L'indice CAC 40 reste proche des à 6040 points.

Le marché devrait toutefois rester relativement creux en attendant la publication à 14h30 du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis publié par le Département du Travail.

'On attend une confirmation de la tendance au beau fixe sur le marché du travail aux Etats-Unis', commentent les stratèges de Danske Bank.

Le consensus table sur 175.000 créations d'emplois au mois de janvier après 145.000 en décembre, assorties d'une remontée du taux de salaire horaire de 3% en rythme annuel.

Les investisseurs surveilleront aussi l'évolution de la propagation du coronavirus, qui semble ralentir depuis quelques jours.

Les autorités chinoises ont demandé jeudi aux entreprises basées en dehors de la province du Hubei de reprendre normalement leurs activités, tout en continuant à lutter contre la pandémie.

'Si l'épidémie de coronavirus devait être contrôlée d'ici peu, les conséquences pour l'économie de la zone euro devraient rester relativement limitées', estiment les équipes de Capital Economics.

'Toutefois, sachant que la croissance devrait demeurer particulièrement molle, cela pourrait s'avérer suffisant pour faire stagner l'économie de la région au premier trimestre', avertit le bureau de recherche londonien.

Du coté des valeurs, Natixis a annoncé un résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels de 1 370 ME en 2019. En intégrant les éléments exceptionnels (+527 ME net d'impôt en 2019), le résultat net part du groupe publié en 2019 s'établit à 1 897 ME.

Oddo conserve son objectif de cours à 5,1 E sur le titre Natixis. ' Compte tenu d'un potentiel de revalorisation d'environ 25%, nous maintenons notre recommandation Achat '.

L'Oréal a enregistré un résultat net part du groupe hors éléments non récurrents de 4 356 millions d'euros, en croissance de +9,3%. Le Bénéfice net par action, à 7,74 euros est en croissance de +9,3%. Le résultat net part du groupe ressort à 3 750 millions d'euros.

EssilorLuxottica et GrandVision confirment que la Commission Européenne a ouvert une phase II dans le cadre de la procédure d'examen du projet d'acquisition du second par le premier, et se disent confiants dans le fait qu'elle 'sera conclue en temps opportun'.

Engie a annoncé que son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer le renouvellement du mandat d'administrateur d'Isabelle Kocher à l'occasion de la prochaine assemblée générale en mai 2020, ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale.

EDF, Thales et Total annoncent la création d'un nouveau laboratoire de recherche en Intelligence Artificielle (IA), dirigé de manière collégiale, comme premier jalon de la mise en oeuvre du manifeste pour l'IA au service de l'industrie signé le 3 juillet dernier.