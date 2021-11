Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : stabilité attendue avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir de façon atone, au vu de futures sur le CAC40 stables vers 6984 points, dans l'attente de la parution, en tout début d'après-midi, du rapport du Département du Travail (DoL) sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. Les analystes de Jefferies s'attendent à l'annonce de 525.000 créations de postes non agricoles le mois dernier (après 194.000 en septembre), ainsi qu'à un repli du taux de chômage de 0,2 point à 4,6%. En attendant ce rendez-vous phare de la séance, les opérateurs prendront connaissance, dans la matinée, de la production industrielle en France et en Allemagne, puis des ventes de détails dans la zone euro, pour le mois de septembre. 'Notre indicateur avancé pour l'économie allemande a légèrement augmenté en octobre', indique ce matin Commerzbank qui s'attend à ce que la croissance reprenne sensiblement une fois que les facteurs de ralentissement actuels se seront atténués. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, les investisseurs pourront réagir aux nombreuses publications trimestrielles de la veille au soir, comme celles d'AXA, Casino, Bonduelle, JCDecaux et Euronext. Parmi ces dernières, AXA a dévoilé un chiffre d'affaires de 76 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 7% en comparable, et fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions d'un maximum de 1,7 milliard d'euros. Euronext a publié au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en croissance de 18,1% à 1,21 euro, ainsi qu'une marge d'EBITDA en amélioration de 0,4 point à 57,9% pour des revenus en progression de 71,2% à 350,6 millions (+10,2% en comparable).

