Marché: stabilisation difficile après une séance déprimée information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tentent plus ou moins de se stabiliser (+0,1% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,5% à Paris) après une séance de lundi minée par les craintes sur les politiques monétaires et les risques de récession.



'Les investisseurs restent sur leurs gardes dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed, demain soir. Ils ont bien compris la nécessité pour la banque centrale de juguler l'inflation tant celle-ci devient dangereuse', prévient Kiplink.



'Sauf que l'accélération de la normalisation monétaire aux Etats-Unis, comme sans doute bientôt en Europe, ne sera pas non plus sans conséquence sur l'économie mondiale. À ce stade, le sentiment de fond reste négatif', poursuit-il.



Publiés en cours de matinée, l'indicateur ZEW des perspectives économiques pour l'Allemagne augmente de 6,3 points en juin pour atteindre -28, et celui évaluant la situation actuelle remonte de 8,9 points, à -27,6.



'L'économie demeure exposée à de nombreux risques, comme les effets des sanctions contre la Russie, la situation pandémique confuse en Chine et le changement progressif du cours de la politique monétaire', nuance le ZEW.



'Une deuxième petite hausse mensuelle consécutive de l'indicateur ZEW du sentiment des investisseurs allemands en juin signifie qu'il était encore bien en deçà de son niveau du début de l'année et indique une récession', réagit-on chez Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, le titre de l'éditeur de progiciels allemand SAP reste à l'équilibre à Francfort, au lendemain de la publication par son pair américain Oracle de résultats meilleurs que prévu au titre de son quatrième trimestre comptable.



A Paris, Atos plonge de 19% après l'annonce par le groupe de services informatiques qu'il étudie une scission en deux sociétés cotées séparément, et après sa sortie du capital du fournisseur de solutions de paiement Worldline (-7%).