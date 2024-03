Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: stabilisation après un jeudi faste information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à marquer le pas (-0,2% à Londres, stabilité à Francfort, +0,2% à Paris) au lendemain d'une séance dopée par des espoirs d'un prochain assouplissement monétaire de la BCE, au-delà du statu quo décidé sans surprise jeudi.



'Le CAC40 a franchi le seuil des 8000 points peu après 14h00 aujourd'hui, porté par les perspectives de baisse des taux d'intérêt par la BCE', soulignait hier après-midi Christopher Lhuillier, responsable du conseil en investissement chez Milleis Banque Privée.



'En publiant ses perspectives sur un retour de l'inflation à 2% en 2025 et une baisse des prévisions de croissance en zone euro en 2024, la BCE a donné l'impulsion suffisante pour que l'indice atteigne un nouveau record en séance', expliquait-il.



Les regards vont maintenant se tourner vers les Etats-Unis, où paraitra en début d'après-midi le rapport officiel sur l'emploi pour février, pour lequel Jefferies anticipe 210.000 créations de postes non agricoles et un maintien du taux de chômage à 3,7%.



En attendant, sur le front des données européennes de la matinée, la production industrielle allemande a rebondi de 1% en janvier par rapport au mois précédent, tandis que le déficit commercial de la France s'est creusé à 7,4 milliards d'euros.



Par ailleurs, Eurostat a confirmé une stagnation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, mais a révisé en baisse de 0,1 point son estimation pour l'UE dans son ensemble, à une croissance nulle là aussi.



Dans l'actualité des valeurs, Vivendi recule de près de 2% à Paris, au lendemain des résultats annuels du groupe de communication et de divertissement, marqués pourtant par un doublement de son bénéfice net ajusté par rapport à 2022.





