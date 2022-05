Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: soutenu par les propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent sensiblement (+0,9% à Londres, +1,3% à Francfort, +1,5% à Paris) dans le sillage de New York la veille où les investisseurs ont accueilli favorablement les propos de Jerome Powell à l'issue du FOMC.



'Le président de la Fed a noté que des hausses de taux supplémentaires de 0,50% restaient une option 'pour les deux prochaines réunions', mais a tempéré les spéculations sur une hausse encore plus agressive de 0,75%', rappelle Wells Fargo.



Sans surprise, la banque centrale américaine a annoncé la première hausse de taux de 50 points de base depuis mai 2000 et a détaillé ses plans pour commencer à réduire son bilan de près de 9000 milliards de dollars le 1er juin, pour lutter contre l'inflation.



Au Royaume Uni, en attendant la conclusion de la réunion de la Banque d'Angleterre en milieu de journée, on notera que l'indice PMI composite est passé de 60,9 en mars à 58,2 en avril, traduisant un ralentissement de l'expansion du secteur privé.



Toujours sur le front des données en Europe, les commandes à l'industrie allemande ont chuté séquentiellement de 4,7% en mars, tandis que la production industrielle française s'est tassée de 0,5% (−0,3% dans l'industrie manufacturière).



La séance est aussi marquée par de multiples publications de résultats d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire avec une publication acclamée pour Unicredit (+6% à Milan) qui a annoncé à cette occasion des rachats d'actions.



Les opérateurs saluent aussi les trimestriels d'Airbus (+7% à Paris), de Shell (+3% à Amsterdam) et d'ArcelorMittal (+2% à Paris), mais sanctionnent ceux d'Adecco (-4% à Zurich) et de Lufthansa (-1% à Francfort).