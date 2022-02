Marché: soutenu par les PMI manufacturiers et UBS information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut au sein des places européennes (+0,7% à Londres et à Francfort, +0,8% à Paris) sur fond d'indices PMI manufacturiers plutôt satisfaisants et d'une publication solide de la part de l'établissement bancaire UBS.



L'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier de la zone euro s'est redressé de 58 en décembre 2021 à 58,7 en janvier, affichant son plus haut niveau depuis août dernier, et signale ainsi un rebond de la croissance du secteur après un plus bas de dix mois le mois précédent.



'Les fabricants de la zone euro semblent être plus à mêmes de faire face au variant Omicron qu'aux vagues précédentes de la Covid-19', souligne Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit qui pointe aussi un optimisme des fabricants à son plus haut niveau depuis juin.



Concernant le Royaume Uni, l'indice PMI manufacturier a légèrement fléchi pour ressortir à 57,3 le mois passé, contre 57,9 en décembre, avec les contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui ont continué de freiner la croissance dans le secteur.



Autre donnée majeure parue ce matin, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 7,0% en décembre, en baisse par rapport au taux de 7,1% enregistré le mois précédent, et celui de l'UE est ressorti à 6,4%, contre 6,5% en novembre, selon Eurostat.



Dans l'actualité des valeurs, UBS bondit de plus de 6% à Zurich, soutenant l'ensemble du secteur de la banque en Europe, après avoir dévoilé une performance meilleure qu'attendu au titre de son quatrième trimestre, et annoncé des rachats d'actions pour 2022 supérieurs aux attentes.



easyJet gagne plus de 1% et surperforme la tendance à Londres, aidé par des propos d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 775 à 815 pence sur l'action de la compagnie aérienne à bas prix britannique.