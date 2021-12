Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: soutenu par des rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Prenant le contrepied de Wall Street la veille (-1,2% sur le Dow Jones et le Nasdaq), les Bourses européennes se redressent sensiblement (+1% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,7% à Paris) en dépit d'un contexte toujours préoccupant.



'Ce matin, les marchés européens repartent de l'avant, dans le sillage de la clôture de places asiatiques. Pour autant, ce sont uniquement des rachats à bon compte qui portent les indices lors des premiers échanges', estime Kiplink Finance.



Selon lui, les investisseurs redoutent toujours l'impact du variant Omicron, avec la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires et leurs effets sur la croissance économique, mais craignent aussi un échec au Congrès américain du plan d'investissement de Joe Biden.



'Au Capitole, le sénateur Joe Manchin (qui tient un vote crucial au Congrès) a déclaré qu'il ne soutiendrait pas le paquet de dépenses sociales de 1.750 milliards de dollars de l'administration Biden', soulignait-on lundi soir chez Wells Fargo.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce mardi, mais les opérateurs seront attentifs mercredi aux dernières estimations de croissance au titre du troisième trimestre au Royaume Uni dans la matinée, puis aux Etats-Unis en début d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Ahold Delhaize grignote moins de 1% à Amsterdam, avec l'annonce que sa filiale bol.com a conclu une alliance stratégique avec l'expert en livraison Cycloon, accompagnée d'une prise de participation majoritaire à son capital.



Bayer grappille près de 1% à Francfort, sur fond d'une approbation par la FDA des États-Unis de deux nouvelles indications pédiatriques pour Xarelto (rivaroxaban), comme traitement de la thromboembolie veineuse et de la thromboprophylaxie.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.