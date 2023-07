Marché: souffle baissier sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en net recul ce matin, Paris lâche 1,8%, derrière Londres (-1%) et Francfort (-0,8%).

Les marchés semblent de nouveau s'inquiéter pour l'économie et la politique monétaire au lendemain de la publication des 'minutes' de la Fed.



Hier soir, la Réserve fédérale a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre une politique monétaire 'restrictive' tant que l'inflation ne serait pas revenue autour de son objectif de 2%.



Selon les 'minutes' de la Fed, l'économie américaine - sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt - pourrait se diriger vers une récession d'ici à la fin de l'année.



Dans un marché encore en hausse de 15% depuis le début de l'année, les propos de la banque centrale américaine ont servi de prétexte à une poursuite de la consolidation hier à Wall Street.



'Les voyants sont au rouge concernant la croissance dans les économies occidentales (États-Unis et Europe)', souligne Joseph Little, le stratégiste mondial de HSBC Asset Management.



De nombreux indicateurs économiques sont attendus dans la journée aux Etats-Unis, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé, les inscriptions aux allocations chômage et l'ISM des services.



Mais au-delà des publications du jour, ce sont surtout les chiffres de l'emploi, attendus demain, qui joueront sur la tendance.



En attendant, les investisseurs ont découvert ce matin que les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en mai par rapport au mois précédent, selon les données publiées par Eurostat.

Elles ont diminué de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril 2023.



En Europe aussi, les marchés obligataires ont entamé une glissade qui pousse les rendements vers le haut, avec des Bunds qui reviennent autour de 2,51%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, la compagnie pétrolière bp a annoncé jeudi un investissement de 10 millions de dollars dans WasteFuel, une start-up californienne qui transforme les déchets domestiques et agricoles en biocarburant.



Stellantis N.V. a dévoilé hier la plateforme 'STLA Medium', conçue pour les véhicules électriques et présentée comme disposant 'd'une autonomie de 700km (435 miles), d'une efficacité énergétique, d'une performance embarquée et d'une puissance de recharge qui sont les meilleures de sa catégorie'.