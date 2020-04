Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : signes positifs sur le Covid-19, le CAC 40 avance Cercle Finance • 06/04/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Comme attendu et espéré, la Bourse de Paris ouvre cette semaine sur une nette hausse, le rebond s'appuyant sur des signes de ralentissement de la propagation du nouveau coronavirus en Europe. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +3%, revenant sur les 4.280 points. 'Seul un rebond technique important au-dessus des 4.275 puis des 4.310/4.350 points apporterait un véritable retournement de tendance', tempèrent néanmoins les équipes de Kiplink. Le taux de progression des nouveaux cas confirmés et des décès semble s'être quelque peu essoufflé ce week-end sur le Vieux Continent, une dynamique qui tend à prouver que les mesures de confinement commencent enfin à porter leurs fruits. 'L'important, c'est que la contagion continue de ralentir en Europe, où le taux de croissance des nouvelles infections est désormais repassé sous le seuil des 10% dans bon nombre de pays et où l'augmentation des décès se tasse', soulignent les équipes de Danske Bank. Du côté des statistiques, au-delà de l'évolution du coronavirus et des cours de l'or noir, les investisseurs auront à coeur de comprendre, au cours des séances qui viennent, comment l'activité économique résiste à l'épidémie en cours. Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars aux États-Unis, qui seront dévoilés en fin de semaine, devraient notamment se tasser du fait de la dégringolade des prix de l'énergie. Les regards se porteront surtout, jeudi, sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, qui devraient continuer de dépeindre une situation dramatique du côté de l'emploi Outre-Atantique. 'Le record de 6,6 millions paraît tout de même difficile à battre', pronostique-t-on chez Oddo. Ce matin, on a appris qu'après un bond de 4,8% en janvier (chiffre révisé par rapport à +3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,4% en février par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis. Toujours selon l'office fédéral de statistiques, les commandes industrielles provenant d'Allemagne ont progressé de 1,7%, alors que celles du reste de la zone euro ont chuté de 5% et celles des autres pays du monde, de 2,7%. Dans l'actualité des valeurs, dans ce contexte de la crise sanitaire majeure provoquée par la diffusion du virus Covid-19, Solocal indique suspendre les prévisions 2020 précédemment communiquées et reporter son assemblée générale initialement prévue le jeudi 14 mai à fin juin. Dassault Aviation annonce mettre gracieusement à la disposition du ministère des Armées les services de deux avions d'affaires Falcon, dans le cadre de l'opération Résilience pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Icade annonce la signature avec Action Logement d'un bail portant sur 2.274 m² de bureaux au sein de l'immeuble EKO Active, situé au coeur du quartier EuroMéditerrannée à Marseille. D'une durée ferme de neuf ans, ce bail a pris effet au 31 mars 2020.

