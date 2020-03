Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : signaux d'alarmes en provenance de New York Cercle Finance • 06/03/2020 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait suivre le même chemin que Wall Street la veille et repartir à la baisse vendredi matin, les inquiétudes liées à l'impact de l'épidémie de coronavirus reprenant le dessus avec la publication de nouveaux chiffres inquiétants. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - dévisse de 109 points à 5250,5 points, annonçant un nouveau trou d'air à l'ouverture. 'Les développements ayant trait au coronavirus restent le thème de préoccupation principal des marchés, alors que le nombre de cas d'infections ne cesse d'augmenter', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank. La banque danoise fait valoir que le chiffre total des cas d'infections avérées se monte désormais à près de 100.000 à travers le monde. Les signaux d'alarme viennent surtout des marchés américains, où le Dow Jones a décroché de plus de 3,5% hier soir. Les places boursières mondiales éprouvent visiblement des difficultés à trouver des niveaux plancher face à une situation toujours plus anxiogène. 'La crise du SRAS avait duré neuf mois et le Covid-19 va vraisemblablement adopter une trajectoire identique', rappelle Sébastien Galy, le spécialiste macroéconomique de Nordea Asset Management. 'Dans ce contexte, le marché a traversé de nombreuses turbulences, avec des positions malmenées tous les jours. Ce qui nous attend, c'est une nouvelle semaine de forte volatilité avant que (...) le VIX ne baisse considérablement', prévoit-il. Les investisseurs espèrent maintenant obtenir de nouvelles indications favorables de la part des banques centrales, voire la promesse de la mise en place de mesures de soutien budgétaires. Si l'agenda s'annonce relativement clairsemé en Europe, le calendrier économique sera plus chargé aux Etats-Unis, où les chiffres mensuels sur l'emploi seront dévoilés en début d'après-midi.

