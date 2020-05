Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : semaine positive pour les places européennes Cercle Finance • 29/05/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Les places de marché s'affichent dans le rouge ce vendredi, alors qu'une batterie de statistiques est publiée dans cette dernière journée du mois. Ainsi, peu après 11 heures, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 reculent respectivement de -0,8%, -0,9% et -1%. Cela n'empêchera pas les trois principales places européennes de terminer cette semaine avec des gains de l'ordre de +3 à +7%. Du côté des statistiques, au premier trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume baisse fortement de -5,3%, après -0,1% au quatrième trimestre, soit une révision de +0,5 point par rapport à la première estimation publiée par l'Insee fin avril. Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,2% en mai 2020, après +0,3% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Sur un mois, les prix seraient stables, comme le mois précédent. En avril 2020, les dépenses de consommation des ménages français en biens chutent de 20,2% en volume par rapport à mars, le second mois consécutif enregistrant une baisse historique depuis le début de la série de l'Insee en 1980. En mai 2020, un mois toujours marqué par des mesures de confinement liées au Covid-19 dans tous les pays, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,1%, contre 0,3% en avril, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mai (3,3%), suivie des services (1,3%), des biens industriels hors énergie (0,2%) et de l'énergie (-12%). Les dépenses des ménages américains ont plongé de 13,6% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'anticipaient en moyenne une contraction 'que' de l'ordre de 12,5%. De leur côté, les revenus des ménages ont grimpé par contre de 10,5% en avril, alors que le consensus de marché en attendait une diminution de 7%. En mars, les dépenses et revenus avaient chuté de 6,9% et de 2,2% respectivement. Les investisseurs prendront connaissance, plus tard, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Dans l'actualité des valeurs européennes, Siemens Gamesa Renewable Energy annonce ce vendredi avoir reçu une commande ferme d'Ailes Marines, une filiale d'Iberdrola, pour 62 éoliennes offshore pour un parc éolien en mer de 496 MW dans la baie de Saint Brieuc. Cette commande comprend également un contrat de 10 ans pour les services de maintenance des turbines. Roche annonce que des données mises à jour de son étude pivot de phase III ALEX montrent un taux de survie à cinq ans accru avec Alecensa (alectinib), comparé à crizotinib, chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif. Le groupe AstraZeneca a annoncé que Tagrisso a démontré une survie sans maladie sans précédent dans le traitement adjuvant des patients de stade IB-IIIA atteints d'un cancer du poumon muté par EGFR. L'essai de phase III ADAURA a montré que le traitement par Tagrisso après une intervention chirurgicale à visée curative réduisait le risque de récidive de la maladie ou de décès de 80%.

