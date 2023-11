Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: semaine faste pour les indices new-yorkais information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - C'est une semaine '100% verte' qui s'est achevée vendredi soir, avec cinq séances de hausse consécutives et des scores fleuves allant de +5,2% à +7,5% en hebdomadaire pour les indices actions, sur fond de détente sur les marchés obligataires.



La belle série s'est poursuivie avec le Dow Jones qui a repris +0,66% (+5,2% hebdo), le S&P500 +0,94% (+6,1% hebdo) et le Nasdaq +1,38% (+6,6% hebdo). Le Russell-2000 a surclassé largement les autres indices avec +2,71% (et +7,5% sur la semaine écoulée) après avoir accumulé tellement de retard depuis le 1er janvier.



En plus des 'small et mid-caps', les deux grands secteurs gagnants de cette semaine de détente des taux étaient les constructeurs de maisons individuelles et les bancaires avec +10,9% et +11% respectivement, tandis que les grands perdants étaient le secteur pharmaceutique et les pétrolières.



Les valeurs défensives ont été délaissées alors que le discours de Hassan Nasrallah n'a pas appelé au déclenchement d'une guerre, rassurant ainsi les marchés qui craignaient avant tout l'ouverture d'un nouveau front à la frontière Sud du Liban.



Les investisseurs abordaient donc le weekend avec confiance, sans évoquer un nouveau 'weekend de tous les dangers' et restaient sur la bonne impression suscitée par le spectaculaire redressement des marchés obligataires en trois séances suite aux inflexions 'dovish' du discours de Jerome Powell.



La détente qui s'est étendue sur neuf séances s'est imposée comme le contrepied -ou l'exact symétrique- du dernier segment haussier du 12 au 23 octobre. Pour les T-Bonds, le '10 ans' a reculé de 13 points de base à 4,545% et un plancher a même été inscrit à 4,481%.



La dynamique haussière des rendements semblait ainsi s'inverser à la baisse sur les T-Bonds alors que le 'pivot' de la Fed était désormais anticipé dès juin 2024 et non plus en septembre 2024, sur fond de signaux de faiblesse de l'économie américaine.



En effet, cette dernière n'a généré que 150.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, un nombre inférieur aux attentes du marché, et le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,9%, selon le rapport mensuel du Département du Travail.



De même, l'indice ISM des services est lui aussi ressorti très inférieur aux attentes : il a reculé à 51,8 le mois dernier, après être ressorti à 53,6 en septembre, alors que les économistes s'attendaient à un repli plus limité vers 53.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.