Marché: séance faste à New York grâce à l'emploi

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a repris 1,2% à 38.676, le S&P500 a progressé d'environ autant à 5.128 et le Nasdaq Composite s'est envolé de 2% à 16.156 sur la seule séance de vendredi, permettant ainsi aux trois indices américains d'enchainer une seconde semaine de hausse.



Ils ont de nouveau démontré qu'une 'mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle' dès lors que le principal enjeu redevient la perspective d'un assouplissement monétaire par la Fed (dès septembre) et non la bonne santé de l'économie américaine.



Selon le rapport sur l'emploi dévoilé avant l'ouverture, celle-ci n'a généré que 175.000 emplois non agricoles en avril, un nombre largement inférieur aux attentes du marché qui étaient en moyenne de l'ordre de 250.000.



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 3,9%, là où les économistes espéraient une stabilité, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,7%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.



Par ailleurs, si l'indice PMI composite de S&P Global a été révisé en hausse à 51,3 pour le mois dernier, l'indice ISM des services a fléchi à 49,4, replongeant ainsi en zone de contraction pour la première fois depuis la fin 2022.



Les marchés obligataires ont applaudi ces données macroéconomiques du jour plus faibles qu'attendu, avec des détentes de rendements de sept points de base à la fois sur le '10 ans' à 4,501% et sur le '2 ans' à 4,806%.



La séance a aussi été marquée par la surperformance du titre Apple avec ses +6%, la firme technologique ayant annoncé jeudi soir, en marge de ses trimestriels, le plus titanesque plan de rachats d'actions de l'histoire du capitalisme (110 milliards de dollars).





