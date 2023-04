Marché: séance dense en vue, entre résultats et indicateurs information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de repli jeudi à l'ouverture d'une séance de nouveau très chargée sur le front des résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mai - cède 27,5 points à 7404,5 points, ouvrant la voie à une quatrième séance de baisse consécutive.



Le marché parisien avait conclu la séance de mercredi sur un recul de plus de 0,8%, à 7466 points, pénalisé entre autres par le lourd décrochage de Teleperformance (-14%) suite à des trimestriels jugés décevants.



Les hésitations manifestées depuis quelques jours, sur fond notamment d'inquiétudes concernant la santé des établissements bancaires, montrent à quel point le redressement opéré depuis le début de l'année reste fragile.



Dans ce contexte, les investisseurs ne manqueront pas de suivre de près, à 14h30, les premiers chiffres très attendus du PIB américain de premier trimestre.



La croissance américaine devrait avoir ralenti à +2% en rythme annualisé sur la période janvier-mars, après +2,6% sur les trois derniers mois de 2022, à en croire les prévisions des économistes.



D'après les analystes de PIMCO, la vigueur de l'activité aux Etats-Unis s'explique par la bonne tenue de la consommation, elle-même due à un temps anormalement chaud et à l'absence de recrudescence de l'épidémie de Covid.



'La dynamique s'est essoufflée vers la fin du trimestre, et la faiblesse du mois de mars devrait peser sur le calcul de la consommation trimestrielle pour le deuxième trimestre 2023, que nous prévoyons actuellement à 0,5% en glissement trimestriel', prévient toutefois Tiffany Wilding, économiste chez le gestionnaire d'actifs.



Avant ce rendez-vous majeur à l'agenda, les investisseurs se concentreront

sur la pluie de résultats qui continue d'animer la cote en Europe.



Les investisseurs s'apprêtent à connaître une séance particulièrement dense sur ce front, avec les publications de nombreux poids lourds comme AstraZeneca, TotalEnergies, Sanofi, BASF ou STMicroelectronics.



Parmi les grands noms attendus aujourd'hui à Wall Street, les performances de Merck, Honeywell et Caterpillar seront particulièrement surveillées en attendant les comptes d'Amazon et d'Intel, prévus ce soir après la clôture.



Hier, la Bourse de New York avait fini sur une note irrégulière malgré la bonne surprise constituée par la publication trimestrielle rassurante de Microsoft.



Le Dow Jones a perdu 0,7%, mais le Nasdaq Composite a avancé de 0,5%.



Sur le marché des changes, l'euro reste en grande forme face au dollar, qui faiblit nettement mais s'épargne la cassure de ses planchers annuels, en évitant le contact des 1,1100 contre la monnaie européenne.



Du côté de l'obligataire, le rendement à dix ans américain évolue autour de 3,43%, après avoir bondi hier au-delà de 3,45%.



En Europe, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro,

évolue à 2,41% dans les premiers échanges, inchangé par rapport à la clôture de mercredi qui l'avait vu fortement grimper.



Les cours pétroliers, toujours affectés par la dégradation des perspectives économiques, amorcent eux un rebond peu convaincant, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant timidement 0,3% à 74,5 dollars.