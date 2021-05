Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : séance de déprime sur le vieux continent Cercle Finance • 13/05/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent lourdement en ce Jeudi de l'Ascension (-2,1% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,5% à Paris), au lendemain d'une clôture largement négative à Wall Street (-2% sur le Dow Jones, -2,7% sur le Nasdaq). 'Une inflation à la consommation plus élevée que prévu en avril a exacerbé les inquiétudes au sujet d'un possible durcissement de politique monétaire de la part de la Réserve Fédérale', expliquait Wells Fargo. Pour rappel, par rapport à avril 2020, l'indice des prix a augmenté de 4,2% en brut et de 3% hors éléments volatils, des rythmes annuels en accélération sensible par rapport à mars et au-dessus des attentes de Jefferies (3,6% et 2,4% respectivement). 'L'assouplissement des restrictions liées au coronavirus a apparemment déclenché une flambée de la demande, entraînant des pénuries et des augmentations de prix dans certaines parties de l'économie', expliquait Commerzbank. Aucune donnée macroéconomique européenne n'est prévue en ce jour férié, mais les opérateurs doivent prendre connaissance, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des prix à la production pour avril et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Dans l'actualité des valeurs, BT Group lâche plus de 4% à Londres, après que l'opérateur télécoms britannique a dévoilé un BPA ajusté en baisse de 20% à 18,9 pence au titre de son exercice 2020-21 (clos fin mars). Son pair Telefonica gagne par contre près de 3% à Madrid, après la publication d'un BPA de 0,15 euro au titre des trois premiers mois de 2021, multiplié par 2,5 en comparaison annuelle et dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes.

