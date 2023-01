Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: se remet des propos de Christine Lagarde information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent timidement (+0,4% à Londres et à Francfort, +0,6% à Paris), au lendemain d'une séance difficile sur fond de nouvelles confortant la perspective de hausses de taux par la Banque Centrale Européenne.



'Les dernières minutes de la BCE ont montré qu'un grand nombre de membres s'étaient exprimés initialement en faveur d'une hausse de 75 points de base, même s'ils ont fini par s'accorder sur une hausse de 50 pb', rappelle Deutsche Bank.



Ce dernier pointe aussi des propos tenus par Christine Lagarde à Davos, la présidente de la BCE ayant jugé que l'inflation dans la zone euro était encore 'bien trop élevée' et conseillé à ceux espérant des baisses de taux à l'avenir de 'revoir leurs positions'.



Les données sur le front de l'inflation se montrent toutefois plutôt rassurantes ce matin, puisque la hausse des prix à la production industrielle en Allemagne a ralenti pour un troisième mois de suite en décembre, à +21,6% en rythme annuel.



'La pression à la hausse sur les prix à la consommation des étapes de production en amont s'atténue donc. Cependant, des augmentations de salaires plus fortes ne font que renforcer la prochaine vague de coûts', prévient toutefois Commerzbank.



Autre donnée parue dans la matinée, le volume des ventes de détail au Royaume Uni a diminué de 1% en décembre 2022, après une baisse de 0,5% en novembre (révisée par rapport à une baisse de 0,4% indiquée en première lecture).



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent les résultats annuels en forte baisse d'Ericsson (-6% sur l'OMX), mais saluent la cession par ABB (+1% à Zurich) de sa division conversion électrique et un programme de rachat d'actions de Generali (+2% à Milan).





