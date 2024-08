Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: satisfait par l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,7% à Paris), après l'annonce en cours de matinée de données rassurantes sur le front de l'inflation dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel a en effet été estimé à 2,2% en août, en nette diminution donc après 2,6% le mois précédent, ce qui reflète principalement une contraction de 3% des prix de l'énergie (à comparer à une augmentation de 1,2% en juillet).



'Le taux sous-jacent est passé de 2,9% à 2,8% sur une baisse de l'inflation sous-jacente des biens, alors que celle des services, que les décideurs de la BCE surveillent de près, est remontée de 4% à 4,2%, son plus haut niveau en 10 mois', pointe Capital Economics.



'Cela dit, l'inflation des services n'est peut-être pas aussi grave qu'il n'y paraît à première vue', tempère le bureau d'analyse, notant que cette augmentation est en partie due à une forte hausse en France, qui pourrait avoir été causée par les Jeux olympiques.



Autre donnée majeure de la matinée, le PIB de la France (en volume et en données CVS-CJO) a progressé de 0,2% au deuxième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, selon l'Insee qui révise ainsi en baisse de 0,1 point son estimation initiale.



Dans l'actualité des valeurs, Nokia se stabilise à Helsinki après avoir gagné plus de 5% la veille, à la suite d'une information de presse selon laquelle le géant coréen Samsung ferait partie de potentiels acquéreurs intéressés par la division sans fil du Finlandais.





